شكرا لقرائتكم أحمد صابر مدافع إنبى يغيب عن مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد صابر مدافع إنبى عن فريقه فى المباراة القادمة أمام الجونة، التى ستجمع الفريقان يوم الإثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين بالدورى الممتاز.

وكشف جهاز الكرة بنادى إنبى إن الإنذار الذى حصل عليه صابر أمام الداخلية كان الإنذار الثالث له فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأسبوع الثامن والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1.

ويفاضل الجهاز الفنى لإنبى بين أكثر من لاعب للتواجد فى تشكيلة الفريق بالمباراة القادمة أمام الجونة ومنهم الصاعد هشام عادل وذلك للتواجد بجوار رامى صبرى فى موقعة الجونة ويحتل الفريق البترولى حاليا المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.