موعد مباراة “ليفربول وبورتو” اليوم في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا | من سيقابل...

ننشر موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا، إلى كل من ينتظر قرعة مواجهات دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، اليوم ننشر لكم من خلال موقعنا موعد مباراة ليفربول وبورتو المقبلة في دوري أبطال أوروبا الدور ربع النهائي، والذي ينتظرها الكثير من الجماهير الأوروبية، والجماهير العربية وخصوصًا عشاق النجم المصري الذي يلعب في صفوف ليفربول النجم محمد صلاح.

#موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

وقد أدى فريق ليفربول مع محمد صلاح هذا الموسم أداء طيبًا استطاع به أن يصل إلى دور ربع النهائي، وسوف تُقام هذه المباراة من خلال ملعب أنفيلد بديار الأحمر وستكون مباراة قوية للغاية، أما عن موعد مباراة ليفربول وبورتو فستكون في التاسع من شهر أبريل المقبل، وفي المقابل ستكون مباراة العودة في السابع عشر من نفس الشهر.

سوف تقام مباراة ليفربول وبورتو في دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وستُقام مباراة العودة التي تجمع ليفربول وبورتو في دولة البرتغال، وبالتحديد في ملعب التنين، و سنشاهد الأداء الطيب الذي سيقوم به الفريقين.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبورتو

القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبورتو وسوف تُنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية العالمية، التي تقوم ببث مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أنها تقوم ببث الكثير من المباريات الأخرى العالمية، وسنتابع معكم من خلالها مباراة ليفربول وبورتو في الوقت الذي حددته قرعة دوري أبطال أوروبا لدور ربع النهائي.

وهناك الكثير من الفرق الأخرى التي تأهلت إلى دور ربع النهائي وسوف تُقام مبارياتهم في نفس الشهر، وعلى رأسهم:

فريق أياكس أمستردام الذي يواجه نادي اليوفنتوس.

فريق ليفربول وسيواجه نادي بورتو.

فريق برشلونة الذي يواجه مانشستر يونايتد.

فريق توتنهام والذي يواجه مانشستر سيتي.

ويجدر الإشارة بان الفائز في مباراتي ليفربول وبورتو الذهاب والعودة سيقابل الفائز من مباراتي برشلونة ومانشستر يونايتد فى نصف نهائي دوري الأبطال.