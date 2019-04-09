"غلافكم سقطة مهنية".. قناة "الأهلى" ترد على الأهرام الرياضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال إبراهيم المنيسي رئيس مجلة النادي الأهلي إن ناديه يريد الحصول على حقه بعد غلاف الأهرام الرياضي حول محمود الخطيب.

ونشرت مجلة الأهرام الرياضى على غلافها صورة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وكتبت "غريق" فى إشارة إلى هزيمة الأحمر التاريخية من صن داونز من خماسية نظيفة.

وعلق المنيسي على الغلاف عبر برنامج "ملك وكتابة" الذي يبث علي قناة النادي الأهلي : ما يحدث سقطة مهنية- على حد قوله -غلاف الأهرام الرياضى هو نفس غلاف مجلة التايم الأمريكية ون الإشارة لذلك ".

مجلة "التايم" الأمريكية كانت وضعت صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على غلاف عدد شهر سبتمبر الماضى، يظهر غارقا في دوامة من المشاكل فوق مكتبه في البيت الأبيض وهي الصورة التى رسمها الفنان الأمريكي "تيم أوبراين" وأعادت الأهرام الرياضى استخدامها .

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وأضاف المنيسي " الأهرام الرياضي مؤسسة عريقة ولكن ما حدث فى الغلاف المسيء للخطيب له علاقة بالانتخابات الماضية التى انحازت فيها لمحمود طاهر- على حد تعبيره".

كما علق عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وأحد مؤسسي مجلته " لن نصمت أمام إهانة شعار الأهلي والنادي، وعايزين حقنا يأما كل واحد يتصرف بطريقته".

كان محمد شبانه رئيس تحرير الأهرام الرياضي، قال في تصريحات لمصراوي إن اختيار الغلاف جاء مواكبًا للظرف الحالي، لأن الأهلي بالفعل يغرق بهذه الهزيمة التاريخية من صنداونز، ولكن الجماهير الرافضة للغلاف تنتقده بمشاعرها لعدم تقبلها فكرة انتقاد النادي، رغم أن النقد البناء هو دور الصحافة لإيقاظ المسؤولين من غفلتهم".

وتابع رئيس تحرير الأهرام الرياضي: " الاقتباس أحد الفنون الصحفية المهمة وموجود في الصحافة منذ عقود طويلة، مضيفًا: "أتذكر أن الأستاذ نجيب المستكاوي حين هُزم الزمالك من أشانتي كوتوكو في كوماسي في الثمانينيات، استخدم مصطلح نكسة، والذي كان وصفا لنكسة ٦٧ فقط، فضلا عن أن الاقتباس موجود في الفن والأدب".

وشدد شبانة، على أن اقتباس الغلاف بنفس تفاصيله لا يعد سرقة، خاصة وأن كثيرين شاهدوا غلاف التايم من قبل، ومن ضمن آليات الاقتباس إمكانية تغيير وجه شخص فقط مع استخدام نفس التعبير عن حالة مشابهة.