بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، ما تردد بشأن انتقال عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك بعد نهاية الموسم الجاري (2018-2019).

وكتب عفيفي عبر حسابه على فيسبوك: "بشأن ما تردد مؤخرًا في أكثر من مناسبة عن إمكانية انتقال قائد فريق نادي بيراميدز عبد الله السعيد لنادي الزمالك بنهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق".

وأضاف: "ينفي وجود أي نية للتفريط في أي من ركائز الفريق الأساسية بعد نهاية الموسم".

وأكمل: "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية، ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج".

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وأتم المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز قائلا: "يهيب نادي بيراميدز بكل السادة الصحفيين تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص النادي".

وكان رئيس الزمالك أكد في تصريحات سابقة خلال شهر يناير الماضي أن عبدالله السعيد سينتقل إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020).

وكان صاحب الـ33 عامًا رحل عن الأهلي الموسم الماضي بعد أزمة توقيعه للزمالك، وانتقل إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز في صفقة مفاجئة.

ونشر الزمالك في مؤتمر صحفي يوم 17 مارس 2018 صور توقيع عبدالله السعيد على عقود الانضمام للأبيض بالعام الماضي، قبل أن يجدد اللاعب تعاقده مع الأهلي ويرحل لكوبس الفنلندي قبل نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

يُذكر أن السعيد يقدم أداءً لافتًا مع بيراميدز منذ شهر يناير الماضي، حيث ساهم حتى الآن في تسعة أهداف خلال 11 مباراة بقميص الفريق الوليد هذا الموسم، بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ستة آخرين بالدوري المصري.