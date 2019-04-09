"الأهلي بالفعل يغرق".. أول رد من رئيس تحرير "الأهرام الرياضي" على غلاف "الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

رد محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اقتباس غلاف المجلة في عددها الأخير من غلاف مجلة التايم الأمريكية.

وقال شبانة، في تصريحات لمصراوي، إن الاقتباس أحد الفنون الصحفية المهمة وموجود في الصحافة منذ عقود طويلة، مضيفًا: "أتذكر أن الأستاذ نجيب المستكاوي حين هُزم الزمالك من أشانتي كوتوكو في كوماسي في الثمانينيات، استخدم مصطلح نكسة، والذي كان وصفا لنكسة ٦٧ فقط، فضلا عن أن الاقتباس موجود في الفن والأدب".

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وتابع رئيس تحرير الأهرام الرياضي: "اختيار الغلاف جاء مواكبًا للظرف الحالي، لأن الأهلي بالفعل يغرق بهذه الهزيمة التاريخية من صنداونز، ولكن الجماهير الرافضة للغلاف تنتقده بمشاعرها لعدم تقبلها فكرة انتقاد النادي، رغم أن النقد البناء هو دور الصحافة لإيقاظ المسؤولين من غفلتهم".

وشدد شبانة، على أن اقتباس الغلاف بنفس تفاصيله لا يعد سرقة، خاصة وأن كثيرين شاهدوا غلاف التايم من قبل، ومن ضمن آليات الاقتباس إمكانية تغيير وجه شخص فقط مع استخدام نفس التعبير عن حالة مشابهة.