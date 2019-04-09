الليلة.. ليفربول يواجه بورتو بـ"دفعة صلاح" لتكرار إنجاز 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتطلع ليفربول الإنجليزي إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما يستضيف بورتو البرتغالي على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الثلاثاء، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقررة بالبرتغال بعد أسبوع في 17 إبريل الجاري.

ليفربول حقق الموسم الماضي (2017-18) انتصارًا كبيرًا على بورتو في عقر داره بخماسية نظيفة، في ذهاب دور الـ16، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب، ليواصل الريدز مشواره بعدها إلى المباراة النهائية.

دفعة صلاح

يخوض ليفربول المباراة بثقة عالية خاصة بعدما أنهى النجم المصري محمد صلاح فترة صيام عن التهديف دامت نحو شهرين ولمدة 842 دقيقة خلال 8 مباريات، بعدما هز شباك ساوثهامبتون بالمباراة التي انتهت (3-1).

وانفرد صلاح بالمركز الثاني في ترتيب هدافي بريميرليج هذا الموسم، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا، بفارق هدف وحيد خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر قائمة الهدافين.

ورفع صلاح عدد أهدافه مع ليفربول في بطولة الدوري إلى 50 هدفًا، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا العدد من الأهداف بالمسابقة، محطما الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم الإسباني فيرناندو توريس.

وأصبح صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل هذا الرقم من الأهداف مع فريق واحد، حيث احتاج 69 مباراة ليسجل 50 هدفًا، بعد كل من الإنجليزي آلان شيرر (66 مباراة)، والهولندي رود فان نيسلتروي (68 مباراة).

وجاء هذا الهدف ليمنح صلاح دفعة معنوية قوية قبل موقعة بورتو، حيث يتطلع لقيادة الفريق الانجليزي للمضي قدما في البطولة القارية التي حصد وصافتها الموسم الماضي، وتُوج بها في خمس مناسبات كان آخرها عام 2005.

حقائق تاريخية

- لم يخسر ليفربول في ست مباريات لعبها أمام بورتو في المنافسات الأوروبية طوال تاريخه، إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم.

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- لم يتلق ليفربول سوى هزيمة وحيدة على ملعبه أمام الأندية البرتغالية، حيث حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاث لقاءات.

- خسر بورتو آخر خمس مناسبات جمعته بالأندية الإنجليزية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، إذ يعود آخر انتصار للفريق البرتغالي إلى موسم (2003-04) حين إقصاء مانشستر يونايتد من دور الـ16.

- هزيمة بورتو أمام ليفربول (5-0) في دور الـ16 من النسخة الماضية للمسابقة دوّنت أكبر خسارة للأندية البرتغالية على ملعبها.

- شارك محمد صلاح في 8 مباريات أمام الأندية البرتغالية، حقق أربعة انتصارات وتعادل في ثلاث مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة، ونجح في تسجيل هدف بقميص ليفربول وصناعة اثنين آخرين.

بطاقة المباراة

الفريقان: ليفربول وبورتو.

الحدث: ربع نهائي دوري الأبطال.

الملعب: آنفيلد.

التوقيت: التاسعة مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2.

المعلق: رؤوف خليف.