مدحت شلبي لمسئولي الأهلي: استلهموا تجربة بايرن ميونيخ وفكروا في مانويل جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نصح الإعلامي مدحت شلبي مسئولي النادي الأهلي في إعادة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأحمر لموقعه مرة أخري لخلافات الأوروجوائى مارتن لاسارتي.

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة مساء السبت الماضي من صنداونز فى دور ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقترب من توديع البطولة.

وقال شلبي عبر برنامج "مساء الأنوار" الذى يبث على قناة النيل للرياضة : بقول للمسئولين فى الأهلي خدوا تجربة بايرن ميونيخ.

وتابع " بايرن اقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق،بعد الهزيمة الثقيلة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة ببطولة دوري أبطال أوروبا وأعاده مدربه التاريخي يوب هاينكس ".

هاينكس كان قد أعلن اعتزاله لتدريب كرة القدم إلا أنه لبى طلب أولي هوينيس رئيس النادي البافاري من الإعتزال ليحقق معه نتائج جيدة .

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وتسائل شلبي " لماذا لا يكرر الأهلي تجربة بايرن ويعيد جوزيه؟".

وفسر" خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي يملك علاقات ممتازة مع جوزيه وكذلك البرتغالي الذي يقدر ناديه".

وعدد شلبي مزايا جوزيه " يملك شخصية قوية، واللاعيبة بتخاف منه وبتعمله حساب وكمان هو ثعلب فى الكورة والجماهير بتعشقه".

وأكمل " جوزيه مكانه الطبيعي مدير فني وليس مستشار فني ".

وأنهى " جوزيه كبر بس مازال قادر على التدريب ويستطيع قيادة الفريق الأهلي".