الارشيف / اخبار الرياضه

نيمار ينشر صورة لبيليه بعد زيارته في المستشفى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر النجم البرازيلي عبر مواقع التواصل صورة له وهو يعود أسطورة كرة القدم في بلاده بيليه الموجود في أحد مستشفيات باريس منذ الأربعاء الماضي للتعافي من التهاب في المسالك البولية.

وهي الصورة الأولى التي يتم تداولها للنجم التاريخي للكرة البرازيلية منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، وبدا فيها ممددا على السرير، مع

ابتسامة عريضة وهو يمسك بيد نيمار الجالس الى كرسي بجانبه.

ونشر لاعب باريس سان جرمان الصورة اليوم، دون ذكر تاريخ التقاطها.

Advertisements

وكان مستشار بيليه (78 عاما) قد أفاد أمس أن اللاعب السابق المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي كان قد أفيد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أنه سيعود الى بلاده اليوم، سيمضي ليلة إضافية على الأقل في المستشفى "لأننا لا نريد أن نقدم على أي مخاطرة، ولسنا في عجلة من أمرنا".

أضاف المستشار إن الأطباء "يتخذون القرارات بشكل يومي وسنتخذ أقصى الاحتياطات قبل أن نغادر" المستشفى.

وأدخل بيليه المستشفى الأربعاء غداة مشاركته في حفل ترويجي جمعه بالنجم الفرنسي لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي، أقامته علامة تجارية خاصة بالساعات يربطها بهما عقد إعلاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار ينشر صورة لبيليه بعد زيارته في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا