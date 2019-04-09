نيمار ينشر صورة لبيليه بعد زيارته في المستشفى

نشر النجم البرازيلي نيمار عبر مواقع التواصل صورة له وهو يعود أسطورة كرة القدم في بلاده بيليه الموجود في أحد مستشفيات باريس منذ الأربعاء الماضي للتعافي من التهاب في المسالك البولية.

وهي الصورة الأولى التي يتم تداولها للنجم التاريخي للكرة البرازيلية منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، وبدا فيها ممددا على السرير، مع

ابتسامة عريضة وهو يمسك بيد نيمار الجالس الى كرسي بجانبه.

ونشر لاعب باريس سان جرمان الصورة اليوم، دون ذكر تاريخ التقاطها.

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وكان مستشار بيليه (78 عاما) قد أفاد أمس أن اللاعب السابق المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي كان قد أفيد

أنه سيعود الى بلاده اليوم، سيمضي ليلة إضافية على الأقل في المستشفى "لأننا لا نريد أن نقدم على أي مخاطرة، ولسنا في عجلة من أمرنا".

أضاف المستشار إن الأطباء "يتخذون القرارات بشكل يومي وسنتخذ أقصى الاحتياطات قبل أن نغادر" المستشفى.

وأدخل بيليه المستشفى الأربعاء غداة مشاركته في حفل ترويجي جمعه بالنجم الفرنسي لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي، أقامته علامة تجارية خاصة بالساعات يربطها بهما عقد إعلاني.