ضياء السيد للعدل: هتبوظ العائلة يا دكتور



رد ضياء السيد نجم الأهلي السابق على سخرية نجله من هزيمة الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة قائلا: "مش هنخسر بعض عشان كورة". وقال ضياء خلال حواره لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على قناة صدى البلد: نحن عائلة ديموقراطية ولكل منا انتمائه ولن نخسر بعض بسبب تشجيع

الكرة. وتابع: قام مدحت العدل بتوجيه الشكر لنجلي علي بعد ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أنه قام بالاتصال به قائلا له: هتبوظ لي العائلة يا دكتور.

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