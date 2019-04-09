كشف ضياء السيد مدرب المنتخب المصري الأسبق عن موقف بينه وبين مع بوب برادلي المدير الفني الأمريكي للفراعنة.
وقال ضياء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الموقفده ممكن يزعل محمد شوقي".
متابعًا "كنا بنلاعب غينيا في تصفيات كاس العالم وتلقينا هدف في أول 10 دقائق في المباراة، كان شوقي أساسيًا في
وأستكمل "برادلي كان يرغب في تبديل محمد شوقي في الشوط الثاني ولكني توجهت له فورًا وأكدت له انه من الضروري خروج شوقي قبل انتهاء الشوط الأول وبعدها مسكنا الجيم".
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد يكشف عن كورنر مع برادلي: "شوقي هيزعل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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