ضياء السيد يكشف عن كورنر مع برادلي: "شوقي هيزعل"





كشف ضياء السيد مدرب المنتخب المصري الأسبق عن موقف بينه وبين مع بوب برادلي المدير الفني الأمريكي للفراعنة.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الموقف

ده ممكن يزعل محمد شوقي".

متابعًا "كنا بنلاعب غينيا في تصفيات كاس العالم وتلقينا هدف في أول 10 دقائق في المباراة، كان شوقي أساسيًا في

المباراة وكانت المرة الأولى له مع جهاز برادلي بعد تقديمه 3 اسابيع ممتازين مع الأهلي".

وأستكمل "برادلي كان يرغب في تبديل محمد شوقي في الشوط الثاني ولكني توجهت له فورًا وأكدت له انه من الضروري خروج شوقي قبل انتهاء الشوط الأول وبعدها مسكنا الجيم".

