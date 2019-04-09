ضياء السيد: نجلي يسبب لي الكثير من الأزمات مع جمهور الأهلي





أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن نجله "علي" يسبب له الكثير من الأزمات مع جماهير الأهلي خاصة وأنه ينتمي للزمالك.

قال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" اذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن نجله مكافح ومجتهد، مشيرًا إلى

أنه لم يحاول إجباره على الانتماء للأهلي.

وواصل أنه لا يحاول التدخل كثيرا لمساعدة نجله حتى لا يتم أخذ الأمور بحساسية كبيرة لكنه بالطبع يسانده ويقف بجواره.

