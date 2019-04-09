ضياء السيد يتحدث عن الانتقادات التي واجهت محمد صلاح

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، عن الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح في تعامله مع
وأكمل : "يورجن كلوب مفتقد الظهير الأيسر ومواجهة بورتو البرتغالي في دوري الأبطال ستكون صعبة".
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