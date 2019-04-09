

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، عن الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر. وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح في تعامله مع الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح في تعامله معحياته اليومية وتدريباته لا ينزعج من التصريحات والانتقادات، فالأمر يمثل دافع بالنسبة له لكي يسجل الأهداف". وأكمل : "يورجن كلوب مفتقد الظهير الأيسر ومواجهة بورتو البرتغالي في دوري الأبطال ستكون صعبة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد يتحدث عن الانتقادات التي واجهت محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.