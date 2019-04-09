ضياء السيد: الزمالك دافع بشكل جيد وحسنية أغادير فريق "كيوت"





أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك دافع بشكل جيد أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي

الكونفدرالية.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد : "الزمالك دافع بشكل جيد أمام حسنية أغادير، الفريق المغربي كان كيوت في هجماته".

وأكمل : "أوباما كان يمكنه التصرف بشكل أفضل في الإنفراد الذي أهدره".

