أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك دافع بشكل جيد أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائيالكونفدرالية.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة
وأكمل : "أوباما كان يمكنه التصرف بشكل أفضل في الإنفراد الذي أهدره".
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: الزمالك دافع بشكل جيد وحسنية أغادير فريق "كيوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.