ضياء السيد عن عودة مصر وغانا: كنا نعلم أن الأمر منتهي لكن تحدثنا عن رد الإعتبار

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلى السابق، عن خسارة منتخب مصر أمام غانا بسداسية، في تصفيات كأس العالم 2014.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نعلم أن الأمر منتهي، لكن تحدثنا عن رد الإعتبار".

وأكمل : "كنا نتحدث خلال المباراة عن تسجيل هدف واحد على الأقل عندما كنا متأخرين بثلاثة أهداف، لكن الأهلي حاليًا يتعامل مع 5 أهداف".

وأضاف: "الأهلي سيواجه سرعات أكثر منه في مراكز، وفريق منظم، كذلك متأخر بـ5 أهداف".

