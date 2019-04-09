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ضياء السيد يطرح 3 تساؤولات عن الخسارة أمام صن داونز

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قال ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن الحكم على الأوروجوياني مارتن لاسارتي بأنه فاشل مع الاهلي في مواجهاته خارج ملعبه ولم يحقق اية نجاحات في كل مواجهات الأحمر الخارجية في أفريقيا يؤثر سلبًا على المدرب.

وأضاف ضياء السيد خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد ان لاسارتي واجه سوء حظ في الفريق.

وأشار إلى أن الاهلي لم يكن في حالته او يومه امام صن داونز خصوصًا ان الهدف الثالث للفريق الجنوب

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أفريقي جاء من ركلة جزاء مشكوك فيها والرابع من كرة بها لمسة يد على لاعب صن داونز وطرح السيد ثلاثة تساؤلات حول المباراة ومستوى الأهلي قائلا :" هل خرج لاعبي الأهلي من أجواء مباراة الاتحاد؟ هل درس الجهاز الفني لاعبي صن داونز وسرعاتهم ؟، هل عملت حساب ان ستخوض المباراة في الثالثة عصرا ؟ ".
 
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