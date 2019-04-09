ضياء السيد: هناك فخ للاعبي الأهلي.. وبطولة الدوري عصفور في اليد"





يرى ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن هناك فخ منصوب للاعبي الأهلي في الفترة الحالية.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك فخ كبير للاعبي الأهلي حاليًا وهو عدم الالتفات لمباراة

المقاصة يوم الأربعاء".

متابعًا "يجب ان يركز لاعبي الأهلي في مباراة المقاصة، كل الدعم الموجود للفريق حاليًا عن مباراة السبت أمام صن داونز وليس مباراة المقاصة". وأستكمل "مباراة المقاصة تحتاج للاعبين في

قمة الاحترافية لعدم الخروج من تركيز المنافسة على بطولة الدوري،الدوري حاليًا عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة، لا أقول ان الأهلي خرج من بطولة إفريقيا ولكن الأهلي مازال في المنافسة المحلية وعليه عدم التفريط في البطولة".

مختتمًا تصريحاته "لا أؤيد تأجيل مباراة مصر للمقاصة، الأهلي وافق على موعد المباراة وعليه تقبل الأمر".

