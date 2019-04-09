يرى ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن هناك فخ منصوب للاعبي الأهلي في الفترة الحالية.
وقال ضياء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك فخ كبير للاعبي الأهلي حاليًا وهو عدم الالتفات لمباراةالمقاصة يوم الأربعاء".
متابعًا "يجب ان يركز لاعبي الأهلي في مباراة المقاصة، كل الدعم الموجود للفريق حاليًا عن مباراة السبت أمام صن داونز وليس مباراة المقاصة". وأستكمل "مباراة المقاصة تحتاج للاعبين في
مختتمًا تصريحاته "لا أؤيد تأجيل مباراة مصر للمقاصة، الأهلي وافق على موعد المباراة وعليه تقبل الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: هناك فخ للاعبي الأهلي.. وبطولة الدوري عصفور في اليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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