كريم شحاتة: أيام لاسارتي معدودة في الأهلي والخطيب غرم كل اللاعبين



أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أيام الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي معدودة في القلعة الحمراء بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى:

« محمود الخطيب رئيس الأهلي قرر فرض غرامات مالية كبيرة على كل لاعبي الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام بطل جنوب أفريقيا » ويلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية للبطولة.

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