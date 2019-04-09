رياضة | "شوبير" يتحدث عن بدايته الكروية من "حواري" طنطا حتى حراسة عرين الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير" يتحدث عن بدايته الكروية من "حواري" طنطا حتى حراسة عرين الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن بدايته الكروية من شوارع مدينة طنطا حتى حراسته عرين النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وقال شوبير، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بدايته كانت في شوارع وحواري طنطا، وفي الدورات الرمضانية.

وتابع، "بدأت اتعرف من غير ما ألعب في أي نادٍ،إلى أن نصحني صديقي وقال لي لازم تلعب في نادٍ، وروحت اختبر في نادي طنطا".