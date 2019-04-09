رياضة | "شوبير" يتحدث عن بدايته الكروية من "حواري" طنطا حتى حراسة عرين الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير" يتحدث عن بدايته الكروية من "حواري" طنطا حتى حراسة عرين الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال شوبير، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بدايته كانت في شوارع وحواري طنطا، وفي الدورات الرمضانية.
وتابع، "بدأت اتعرف من غير ما ألعب في أي نادٍ،إلى أن نصحني صديقي وقال لي لازم تلعب في نادٍ، وروحت اختبر في نادي طنطا".
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "المدرب أول ما شافني قال لي إنت قصير، فقلت له: اختبرني، وأثبت جدارتي، وطلبت أكون حارس مرمى، لكن رفضت ألعب لطنطا، فطلبت أروح نادي زيوت طنطا، والمدرب جورج دنلوب بتاعهم ماكانش طايقني".
واختتم شوبير: "جالي عرض من فريق المحلة، لكن دنلوب قال لي: لا هتروح الأهلي، رغم إنه زمالكاوي، وقال لي إنت شكلك تلعب في الأهلي، وانضممت إلى ناشئي الأهلي تحت سن 17 سنة في يوليو 1977".