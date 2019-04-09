رياضة | موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم الإثنين 9 أبريل في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم الإثنين 9 أبريل في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة قوية أمام بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء 9/4/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي نادي ليفربول مع بورتو البرتغالي مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويسعى نادي ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح لخوض مباراة قوية وحسمها من الذهاب واستغلال أن المباراة مقامة على ملعب الآنفيلد وذلك قبل السفر للبرتغال في الإياب.

ويذكر فأن نادي ليفربول قد احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة.

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وتأهل الريدز لهذا الدور بعدما تغلبوا على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة دور الستة عشر بينما بورتو فاز على روما وانتهت مباراتي بنتيجة الذهاب والإياب 4-3.

وستكون مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق الثنائي رؤوف خليف وحسن العيدروس.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بدوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.