رياضة | نجم الأهلي السابق يتحدث عن الانتقادات التي واجهت محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يتحدث عن الانتقادات التي واجهت محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، عن الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد صلاح في تعامله مع حياته اليومية وتدريباته لا ينزعج من التصريحات والانتقادات، فالأمر يمثل دافع بالنسبة له لكي يسجل الأهداف".

وأكمل : "يورجن كلوب مفتقد الظهير الأيسر ومواجهة بورتو البرتغالي في دوري الأبطال ستكون صعبة".