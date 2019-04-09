رياضة | عامر حسين يتحدث عن موقف الأهلي في الدوري إذا ودع دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين يتحدث عن موقف الأهلي في الدوري إذا ودع دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف مباريات الدوري في حالة خروج الأهلي من بطولة افريقيا واستمرار الزمالك بالكونفدرالية.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: “يجب أن يكون هناك تنسيق بين مباريات الفريقين وقتها”.

وتابع: “مينفعش الأهلي يقعد فترات طويلة بدون مباريات في الدوري اذا خرج من افريقيا ثم اضغه تحت المباريات فجأة”.

وأستكمل عامر حسين حديثه قائلا: “يجب أن يكون الأمر نسبة وتناسب، قولت الكلام ده في أول الموسم لكن الأندية رفضت ومحدش بيسمع الكلام وينظر للأمام”.

وستلعب مباراة الأهلي وصن داونز في السادسة مساء السبت المقبل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.