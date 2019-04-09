رياضة | شوبير: "من صغري كاتب على باب بيتنا حارس الأهلي والمنتخب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: "من صغري كاتب على باب بيتنا حارس الأهلي والمنتخب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه كان يحلم باللعب للأهلي وحراسة عرين منتخب مصر منذ الصغر.

وأضاف شوبير، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "dmc": "كتبت على باب بيتنا من صغري، أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر.

وتابع، كتبت على تيكت الكراسة اسمي وتحته حارس الأهلي والمنتخب.. كان حلم حياتي والحمد لله ربنا كرمني".

واختتم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "9 سنين حرست خلالها مرمى المنتخب رسميًا، ماحدش قرب مني، والحراس الآخرون بيلعبوا ماتشات ودية".