رياضة | أزمة قوية تضرب يوفنتوس قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية تضرب يوفنتوس قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي ذعر جماهير السيدة العجوز قبل مواجهة أياكس الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن هناك شكوك حول مشاركة كيليني في مباراة أياكس المقبلة بسبب تعرضه للإصابة على مستوي ربلة السابق اليوم.

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واضافت التقارير، أن كيليني تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم ولم ينجح في استكمال الحصة التدريبية وفقاً لما نشرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.

واكدت التقارير على أن كيليني لن يسافر مع الفريق رحلة أمستردام، ليتجه المدرب أليجري للتفكير في الاعتماد على روجاني في التشكيلة الاساسية.

وسييغب عن يوفنتوس أيضاً الثنائي الدفاعي مارتن كاسيريس وأندريا بارزاجلي بسبب الإصابات المختلفة.