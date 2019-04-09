رياضة | مدرب تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة "هازارد"

فجر ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل عن إحتمالية استمرار نجمه البلجيكي إدين هازارد مع البلوز وسط شائعات انتقاله لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدث ساري بعد فوز تشيلسي على وست هام يونايتد 2-0 مساء أمس، وبسؤاله ، ماذا يمكنك أن تفعل كمدرب للحفاظ على إدين هازارد؟ رد مدرب تشيلسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ذا صن الإنجليزية: لا يمكنني أن أفعل أي شيء على ما أظن ، والنادي يتفق معي ، لكن إن أراد إدين هازارد خوض تجربة جديدة فسيكون الحفاظ عليه صعبًا جدًا.

وأضاف: لا يريد النادي بيع هازارد ولكن يجب علينا جميعًا احترام قراره ، يتبقى عام واحد فقط من عقده ، إذا كان لديه قرار آخر ، فيجب علينا احترامه ، حاولنا ولكن الأمر ليس سهلاً، لا يوجد هازارد آخر لأنه لاعب من طراز فريد ، وآمل أن يبقى.