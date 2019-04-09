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رياضة | مدرب تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة "هازارد"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب يصدم في صفقة "هازارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل عن إحتمالية استمرار نجمه البلجيكي إدين هازارد مع البلوز وسط شائعات انتقاله لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدث ساري بعد فوز تشيلسي على وست هام يونايتد 2-0 مساء أمس، وبسؤاله ، ماذا يمكنك أن تفعل كمدرب للحفاظ على إدين هازارد؟ رد مدرب تشيلسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ذا صن الإنجليزية: لا يمكنني أن أفعل أي شيء على ما أظن ، والنادي يتفق معي ، لكن إن أراد إدين هازارد خوض تجربة جديدة فسيكون الحفاظ عليه صعبًا جدًا.

وأضاف: لا يريد النادي بيع هازارد ولكن يجب علينا جميعًا احترام قراره ، يتبقى عام واحد فقط من عقده ، إذا كان لديه قرار آخر ، فيجب علينا احترامه ، حاولنا ولكن الأمر ليس سهلاً، لا يوجد هازارد آخر لأنه لاعب من طراز فريد ، وآمل أن يبقى.


وعن أخبار ارتباط هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ، رد ساري قائلًا: أنه سعر رخيص جدًا بالنسبه لهذا السوق ، بالنسبة للاعب بحجم هازارد ولا يوجد لاعب قادر على تعويضه ، ولكني سأحترم قراره الذي سوف يتخذه.

وأتم ساري حديثه قائلًا: نريد أن نصبح الفريق الأفضل في إنجلترا و كذلك في أوروبا.

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