رياضة | مدرب تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة "هازارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة "هازارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحدث ساري بعد فوز تشيلسي على وست هام يونايتد 2-0 مساء أمس، وبسؤاله ، ماذا يمكنك أن تفعل كمدرب للحفاظ على إدين هازارد؟ رد مدرب تشيلسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ذا صن الإنجليزية: لا يمكنني أن أفعل أي شيء على ما أظن ، والنادي يتفق معي ، لكن إن أراد إدين هازارد خوض تجربة جديدة فسيكون الحفاظ عليه صعبًا جدًا.
وأضاف: لا يريد النادي بيع هازارد ولكن يجب علينا جميعًا احترام قراره ، يتبقى عام واحد فقط من عقده ، إذا كان لديه قرار آخر ، فيجب علينا احترامه ، حاولنا ولكن الأمر ليس سهلاً، لا يوجد هازارد آخر لأنه لاعب من طراز فريد ، وآمل أن يبقى.
وعن أخبار ارتباط هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ، رد ساري قائلًا: أنه سعر رخيص جدًا بالنسبه لهذا السوق ، بالنسبة للاعب بحجم هازارد ولا يوجد لاعب قادر على تعويضه ، ولكني سأحترم قراره الذي سوف يتخذه.
وأتم ساري حديثه قائلًا: نريد أن نصبح الفريق الأفضل في إنجلترا و كذلك في أوروبا.