رياضة | إعلامي رياضي يعلنها: أيام "لاسارتي" معدودة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يعلنها: أيام "لاسارتي" معدودة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أيام الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي باتت معدودة في القلعة الحمراء بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "محمود الخطيب رئيس الأهلي قرر فرض غرامات مالية كبيرة على كل لاعبي الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام بطل جنوب أفريقيا".
ويلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية للبطولة.
عاجل.. إعلامي رياضي يفجرها: الخطيب أخبر اللاعبين أنه كان على وشك تسريحهم ولكن!
كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش مساء يوم الإثنين تفاصيل ما جاء في جلسة محمود الخطيب مع لاسارتي وسيد عبد الحفيظ ولاعبي الفريق.
بدأ تجمع اللاعبين في تمام التاسعة صباح وعقب انتهاء جلسة في الجيم لجميع اللاعبين ، وصل محمود الخطيب رئيس النادي في تمام العاشرة صباحا.
واجتمع الخطيب باللاعبين والجهاز الفني لمدة 30 دقيقة جاء فيها " توبيخ حاد من الخطيب للاعبين والجهاز الفني وكان أبرز ما جاء على لسان الخطيب ما يلي : "أنا لو مش بفكر بعقلانية ومعنديش ثقة حقيقية فيكم كنت خدت قرار بتسريح الفريق كله .. انا مشوفتش لاعب في المباراة دي يستحق أنه يلبس فانلة الأهلي".
واستكمل الخطيب حديثه للاعبين بضرب العديد من الأمثلة لروح وانتماء اللاعبين للأهلي وكلها لم تنعكس في مباراة صن داونز، وبعدها قال إنه بالرغم من كل ذلك فإنه يثق كل الثقة أن هؤلاء اللاعبين لديهم قدرات خاصة إذا فكروا بها في مصلحة الفريق وفي تصحيح صورتهم سيكون ذلك في أقرب وقت .