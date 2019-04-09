رياضة | إعلامي رياضي يعلنها: أيام "لاسارتي" معدودة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يعلنها: أيام "لاسارتي" معدودة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أيام الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي باتت معدودة في القلعة الحمراء بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "محمود الخطيب رئيس الأهلي قرر فرض غرامات مالية كبيرة على كل لاعبي الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام بطل جنوب أفريقيا".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية للبطولة.

عاجل.. إعلامي رياضي يفجرها: الخطيب أخبر اللاعبين أنه كان على وشك تسريحهم ولكن!