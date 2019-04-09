رياضة | اتحاد الكرة يكشف مصير السوبر المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف مصير السوبر المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن آخر تطورات مباراة السوبر المصري.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حتى الأن لا جديد عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "بعد مباريات ربع نهائي دوري الابطال والكونفدرالية ومعرفة مصير الفريقين سنعقد جلسة مع هاني أبو ريدة".

وأختتم: "سنرى الشكل النهائي لمباراة السوبر ومكان اقامتها سواء في مصر أو بالخارج".