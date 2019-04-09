رياضة | اليوم.. حسم عدد جماهير لقاء الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. حسم عدد جماهير لقاء الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحسم الجهات الأمنية اليوم الثلاثاء، عدد الجماهير في لقاء الأهلي وصن داونز الذي يقام السادسة مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ان الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة سينعقد اليوم لحسم عدد الجماهير، موضحا أن الأمن وافق على حضور 10 الاف متفرج، قبل أن يطلب الأهلي حضور 60 ألف مشجع، وهو ما سيحسم اليوم.

وكان الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام صن داونز بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.