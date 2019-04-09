الان تتابع جماهير الهلال تطالب برحيل المدرب والرئيس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
طالبت الجماهير الهلالية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيل مدير الجهاز الفني بالفريق الأول زوران مامتيش، كما طالبت أيضًا برحيل رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الهلالي أمام الاستقلال الإيراني ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، والتي خسرها الأزرق بهدفين لهدف.
ودشنت الجماهير الزرقاء وسما يخص مدرب الفريق الأول زوران مامتيش تحت عنوان #إقالة_زوران_مطلب_هلالي، حيث شنت جماهير الأزرق العاصمي غضبها على المدرب الكرواتي، حيث يعاني الفريق الهلالي في الآونة الأخيرة من تراجع واضح في المستوى، وفقد فريقهم الصدارة في بطولة الدوري والفوز الصعب بربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق والفوز الصعب في آخر اللحظات أمام الحزم.
ومن جهة أخرى، طالبت الجماهير بأن يقدم الرئيس محمد بن فيصل استقالته من رئاسة النادي، وذلك نظير التخبطات الواضحة – بحسب رأيهم – وتم تدشين الوسم تحت عنوان #اقالة_محمد_بن_فيصل_مطلب
يذكر أن الفريق الهلالي في اخر خمس مباريات تعادل مباراة واحدة وفاز في اثنتين وخسر في اثنتين.
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