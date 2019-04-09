شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بكائه.. كازورلا لجمهور فياريال: أشعر بالذنب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الخديدي (جدة)

اعتذر لاعب فياريال الإسباني سانتي كازورلا، لجماهير فريقه على إضاعته ركلة جزاء أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني ، ما تسبب في خروج فريقه مهزوماً بهدفين لهدف.

وقال كازورلا عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أشعر بالذنب الذي لا يمكن أن يبعدني عنه أحد»، مؤكداً أنه سينهض من أجل الفريق.

وظهر سانتي كازورلا عقب المباراة عبر مقطع فيديو متداول وهو ينفجر باكياً بينما كان مدرب فريقه خافيير كاييخا يحاول تهدئته بعد تضييعه لركلة الجزاء.