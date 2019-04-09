شكرا لقرائتكم صدارة الاتحاد الآسيوي في تحد لوكوموتيف...والأهلي ينشد التعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدوحة - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 16:24

تقام غداً الثلثاء منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي ماتزال مفتوحة على كل الاحتمالات مع تساوي فرقها الأربعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوز وخسارة لكل منها في الجولتين الأوليين.



إذ يستقبل الاتحاد السعودي ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي في جدة، ويلتقي الريان القطري مع ضيفه الوحدة الإماراتي في الدوحة، في الوقت الذي تقام أيضا أمسية كروية لمصلحة المجموعة الرابعة بلقاء الأهلي السعودي وبرسيبوليس الإيراني في الإمارات، وحلول السد المتوج الأسبوع الماضي بلقب الدوري القطري، ضيفا على باختاكور الأوزبكي في طشقند.

في المجموعة الثانية، يتصدر الاتحاد السعودي الترتيب برصيد ثلاث نقاط، أمام الوحدة الثاني، فلوكوموتيف الثالث، والريان الرابع، ويدخل الاتحاد مباراته في جدة بعد نتيجتين متناقضتين في الجولتين الأوليين، بفوزه الافتتاحي الكبير على ضيفه الريان 5-1، وخسارته في الجولة الثانية أمام مضيفه الوحدة 1-4.

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وسيكون الاتحاد على ملعبه في استاد مدينة الملك عبدلله في جدة في غيابه جمهوره إنفاذا لعقوبة من الاتحاد القاري بإقامة مباراتين على أرضه دون جمهوره، تعود إلى مشاركته الأخيرة في المسابقة عام 2016، وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، يأمل الوحدة في استثمار فوزه الكبير في الجولة الثانية على الاتحاد، والذي عوضه به سقوطه أمام لوكوموتيف صفر-2.

ولم تكن استعدادات الوحدة جيدة لمباراة الريان بعد تعادله مع الظفرة 1-1 في الدوري الإماراتي ليخسر المركز الخامس لصالح بني ياس، وتتقلص حظوظه في احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وفي المجموعة الرابعة، يأمل الأهلي السعودي في انتزاع صدارة المجموعة عندما يواجه بيرسبوليس الإيراني على ملعب زعبيل بدبي، وهو يخوض المباراة بعد فوزه محليا برباعية نظيفة على مضيفه الشباب، ويحل السد القطري ضيفا على باختاكور في أوزبكستان، ويتصدر باختاكور المجموعة مع أربع نقاط بعد فوز وتعادل، أمام الأهلي الثاني والسد الثالث (3 نقاط لكل منهما)، وبرسيبوليس الأخير.