شكرا لقرائتكم مدرب بورنموث: الفريق فقد شخصيته في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز - | منذ 9 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 14:17

قال مدرب بورنموث ايدي هاو إنه شعر بالحزن لمشاهدته فريقه وهو يعاني من قلة التماسك، وإنه يخطط لإجراء مراجعة شاملة لأداء الفريق عقب الخسارة على أرضه 3-1 أمام بيرنلي، وهو ما أدى إلى تراجعه إلى المركز 13 في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.



ومايزال بورنموث، الذي حقق انتصاراً واحداً في آخر تسع مباريات خاضها، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن آخر المراكز التي تبقي صاحبها في دوري الأضواء التي يحتلها كارديف سيتي، لكن هاو يصر على إعادة الفريق إلى الطريقة التي اعتاد اللعب بها.

وقال هاو للصحافيين عقب المباراة: "يبدو مستواك غير متسق لأسبوعين متتاليين. تريد أن تشاهد الهوية الحقيقية وأسلوب اللعب الحقيقي وتدرك أنك تتطور في كل مباراة.

"لكن في الأسابيع الأخيرة، لم نشاهد الفلسفة الحقيقة التي نرغب فيها، وهذا ما أشعرني بالحزن أكثر من أي شيء آخر. سنراجع كل شيء نقوم به، لم ينتابني هذا الإحساس سوى في مرات قليلة على مدار مسيرتي التدريبية. أن اُشرف على هذا الفريق ولا أشاهد ما عملنا من أجله، نمر بواحدة من هذه المراحل في الوقت الحالي ويبدو الفريق في حال تفكك".