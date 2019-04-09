شكرا لقرائتكم قناة الأهلي تطالب بسحب هواتف اللاعبين قبل مواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى لاعبى الفريق الأحمر تسليم التليفونات الخاصة بهم لمدة 48 ساعة لمسئولى الفريق خلال الفترة المقبلة قبل لقاء صن داونز الجنوب افريقي فى اياب دور ربع نهائى دورى ابطال افريقيا . وأضاف عدلى القيعى خلال حديثة بقناة الأهلى أن بعض الأمور الذى يتم نشرها خلال مواقع التواصل الاجتماعى تودى الى أحباط اللاعبين وهذا الأمر يؤثر بالسلب على نفسية اللاعب . Advertisements ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من اجل معادلة نتيجة مبارراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائي.

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