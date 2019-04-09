شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمهل الزمالك 24 ساعة لدفع مستحقات حكام مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح اتحاد الكرة مهلة لنادي الزمالك لمدة ٢٤ ساعة تنتهي عصر اليوم الثلاثاء ، لارسال ٢٥ ألف دولار هي مستحقات استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأبيض أمام المصري يوم الخميس المقبل بالدوري .

واكد مسئولو اتحاد الكرة للزمالك انه في حالة عدم إرسال المبلغ غدا، سيتم تعيين طاقم حكام مصري للقاء .

كان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ،قد أكد ان الزمالك أرسل أمس الاثنين مبلغ ٢٥ الف دولار " كاش" لاتحاد الكرة هي القيمة المالية لاستقدام حكام اجانب لمباراة الفريق الاخيرة امام سموحة بالدوري .