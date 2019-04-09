شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمهل الزمالك 24 ساعة لدفع مستحقات حكام مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح اتحاد الكرة مهلة لنادي الزمالك لمدة ٢٤ ساعة تنتهي عصر اليوم الثلاثاء ، لارسال ٢٥ ألف دولار هي مستحقات استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأبيض أمام المصري يوم الخميس المقبل بالدوري .
واكد مسئولو اتحاد الكرة للزمالك انه في حالة عدم إرسال المبلغ غدا، سيتم تعيين طاقم حكام مصري للقاء .
كان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ،قد أكد ان الزمالك أرسل أمس الاثنين مبلغ ٢٥ الف دولار " كاش" لاتحاد الكرة هي القيمة المالية لاستقدام حكام اجانب لمباراة الفريق الاخيرة امام سموحة بالدوري .
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يمهل الزمالك 24 ساعة لدفع مستحقات حكام مواجهة المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.