شكرا لقرائتكم نجم البرازيل : زيارة الأهرامات حلمى منذ الطفولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ألداير سانتوس دو ناسيمينتو نجم البرازيل الأسبق أن سعيد بزيارته الثانية لمصر مؤكدا أنه عاش لحظات جميلة خلال زيارته للأهرامات والأماكن السياحية موضحا ان ذلك كان حلما له منذ الطفولة.

تابع نجم البرازيل السابق خلال حوراه مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون سبورت" أن حضر إلى مصر من أجل التعرف على الكرة المصرية".

يذكر أن ألدايير من مواليد 30 نوفمبر 1965 وأحد اللاعبين الفائزين بكأس العالم لكرة القدم مع السامبا 1994.