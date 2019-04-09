شكرا لقرائتكم الزمالك يسدد مستحقات حكام مباراة سموحة كاش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن الزمالك أرسل اليوم مبلغ ٢٥ الف دولار " كاش" لاتحاد الكرة هي القيمة المالية لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة بالدوري.

اوضح سويلم في تصريحات تليفزيونية أن الشيك الذي أرسله الزمالك للجبلاية لم يتم صرفه لظروف الحجز علي أرصدة القلعة البيضاء ، لافتا الي أنه تواصل مع رئيس نادي الزمالك وقام الأخير بإرسال المبلغ "كاش" لاتحاد الكرة .