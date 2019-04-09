شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمهل الزمالك 24 ساعة قبل تعيين حكام مصريين لمباراته أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح اتحاد الكرة مهلة لنادى الزمالك لمدة 24 ساعة تنتهى عصر اليوم الثلاثاء، لإرسال 25 ألف دولار هى مستحقات استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأبيض أمام المصرى يوم الخميس المقبل بالدورى. Advertisements وأكد مسئولو اتحاد الكرة للزمالك أنه فى حالة عدم إرسال المبلغ غدا سيتم تعيين طاقم حكام مصرى للقاء . وكان ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أكد أن الزمالك أرسل أمس الإثنين مبلغ 25 ألف دولار "كاش" لاتحاد الكرة هى القيمة المالية لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة بالدورى.

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