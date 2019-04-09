شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى للاعبى الأهلى: سلموا تليفوناتكم قبل لقاء صن داونز بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، لاعبى الفريق الأحمر بتسليم التليفونات الخاصة بهم لمدة 48 ساعة لمسئولى الفريق قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقى، فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عدلى القيعى، خلال حديثه بقناة الأهلى، أن بعض الأمور التى يتم نشرها خلال مواقع التواصل الاجتماعى تؤدى إلى إحباط اللاعبين، وهذا الأمر يؤثر بالسلب على نفسية اللاعب.

ويستضيف الأهلى نظيره صن داونز يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائى.