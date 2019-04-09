شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الزمالك أرسل 25 ألف دولار "كاش" مستحقات الحكام الأجانب أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إن الزمالك أرسل مبلغ 25 ألف دولار "كاش" لاتحاد الكرة هى القيمة المالية لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة بالدوري. وأوضح سويلم، فى تصريحات تليفزيونية، أن الشيك الذى أرسله الزمالك للجبلاية لم يتم صرفه لظروف الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، لافتا إلى أنه تواصل مع رئيس نادى الزمالك وقام الأخير بإرسال المبلغ "كاش" لاتحاد الكرة.

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