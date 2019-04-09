حسن العمدة

تحدث إيهاب جلال، مدرب فريق المصري البورسعيدي، عن استعداده لمواجهة الزمالك، في الدوري المصري.‏ وقال إيهاب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نستعد لمباراة الزمالك ‏مثل أي مباراة، نعلم مدى أهميتها بالنسبة للأبيض الذي ينافس على اللقب، وبشكل عام أخر اسابيع في الدوري تبقى صعبة ‏لكل الفرق سواء من ينافس على الصدارة أو الهبوط".‏

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كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يتحدث عن الاستعداد للزمالك وإصابة مدافع المصري بالصليبي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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