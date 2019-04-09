عقوبات غير مسبوقة تطول الجهاز الإداري والفني.. كواليس ثورة الخطيب في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، كواليس الـ 24 ساعة التي أعقبت هزيمة الفريق الأحمر التاريخية من صنداونز الجنوب إفريقي.

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة من صنداونز -مساء السبت- في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المنيسي، عبر قناة الأهلي: "الخطيب تحرك عقب الهزيمة وعقد 4 اجتماعات بدأها مع خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي بجنوب أفريقيا للوقوف على أسباب الهزيمة".

وتابع المنيسي بقوله: "استدعى الخطيب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعقد معه اجتماعًا منفردًا ثم اجتماع آخر مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق".

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وبحسب مراسل الخليج 365؛ فإن محمود الخطيب رئيس النادي تواجد مساء أول أمس الأحد، داخل فرع النادي الأحمر بمدينة السادس من أكتوبر، وواصل: "الخطيب اجتمع مع اللاعبين قبل مران الاثنين وانفجر فى وجه اللاعبين والجهاز الفني والإداري وقرر توقيع عقوبات غير مسبوقة على الجميع بما فيهم الجهازين الفني والإداري".

وكشف المنيسي "لهجة الخطيب الغاضبة أثارت استغراب اللاعبين الذين لم يعهدوه كذلك من قبل، لكن في النهاية الجميع تقبل الأمر".

ورفض الخطيب الاعتذار أو تقديم أية مبررات وأن الخيار الوحيد هو النهوض سريعًا من هذه الكبوة، والحفاظ على طموحات الأهلي البطولية، وإسعاد جماهيره مشددًا على أن اسم الأهلي خط أحمر، وأن الجميع مسئول عما جرى أمام صنداونز.

وأنهى رئيس الأهلي على حق الجماهير في الغضب والاستياء مما حدث.