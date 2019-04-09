المعادي يتأهل لدوري المحترفين لكرة اليد

فاز نادي المعادي ببطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه علي جزيرة الورد في المباراة النهائية ١٨/٢٠ الورد في المباراة النهائية ١٨/٢٠ وحصل نادي حدائق الأهرام علي المركز الثالث لبطولة الدوري الممتاز بعد فوزه علي نادي محافظة الفيوم ٢٦/٢١. وصعد الناديان لدوري المحترفين.

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