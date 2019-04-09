تعرف على تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاسارتي ولاعبي الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش مساء يوم الاثنين تفاصيل ما جاء في جلسة محمود الخطيب مع لاسارتي وسيد عبد الحفيظ ولاعبي الفريق.
بدأ تجمع اللاعبين في تمام التاسعة صباح وعقب انتهاء جلسة في الجيم لجميع اللاعبين .. وصل محمود الخطيب رئيس النادي في تمام العاشرة صباحا.
واجتمع الخطيب باللاعبين والجهاز الفني لمدة 30 دقيقة بالظبط جاء فيها " توبيخ حاد من الخطيب للاعبين والجهاز الفني وكان أبرز ما جاء على لسان الخطيب ما يلي : أنا لو مش بفكر بعقلانية ومعنديش ثقة حقيقية فيكم كنت خدت قرار بتسريح الفريق كله .. انا
واستكمل الخطيب حديثه للاعبين بضرب العديد من الأمثلة لروح وانتماء اللاعبين للأهلي وكلها لم تنعكس في مباراة صن داونز .. وبعدها قال بأنه بالرغم من كل ذلك فإنه يثق كل الثقة أن هؤلاء اللاعبين لديهم قدرات خاصة إذا فكروا بها في مصلحة الفريق وفي تصحيح صورتهم سيكون ذلك في أقرب وقت .
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