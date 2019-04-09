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بطولة شمال أفريقيا للشباب تشهد تألق محكمة مصرية

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اقيمت اليوم مبارتان في البطولة التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب لكرة القدم الأولي بين مصر وتنزانيا والثانية بين الجزائر والمغرب .

ودفعت لجنة حكام البطولة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح بطاقم تحكيم مصري للمباراة الثانية

شهدت تألق للطاقم وبصفة خاصة يارا المساعد الثاني وهي محكمة مصرية شابه .

واقامت لجنة الحكام محاضرات لمناقشة سلبيات وايجابيات المباريات التي أقيمت على مدار اليومين السابقين شارك

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في محاضرات التحليل الفني عصام عبد الفتاح والتونسي هشام قيراط رئيس لجنة حكام تونس والمحاضرين ناصر عباس وسيد مراد ووجيه أحمد وقد أشرف علي تدريبات اللياقة والقياسات البدنية سامي فاروق .

ويتولي ادارة المعسكر أحمد فاروق وفريد سلطان المسؤل التقني باللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم .
 

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