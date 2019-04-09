بطولة شمال أفريقيا للشباب تشهد تألق محكمة مصرية

اقيمت اليوم مبارتان في البطولة التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب لكرة القدم الأولي بين مصر وتنزانيا والثانية بين الجزائر والمغرب .
ودفعت لجنة حكام البطولة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح بطاقم تحكيم مصري للمباراة الثانيةشهدت تألق للطاقم وبصفة خاصة يارا المساعد الثاني وهي محكمة مصرية شابه .
واقامت لجنة الحكام محاضرات لمناقشة سلبيات وايجابيات المباريات التي أقيمت على مدار اليومين السابقين شارك
ويتولي ادارة المعسكر أحمد فاروق وفريد سلطان المسؤل التقني باللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم .
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