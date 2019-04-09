محمد صلاح وليفربول في رحلة البحث عن لقب غائب.. والتاريخ لا ينصف بورتو

يواصل فريق ليفربول الانجليزي، بقيادة المصري محمد صلاح، غداً الثلاثاء مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يستضيف فريق بورتو البرتغالي، على ملعب آنفيلد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

ويأمل ليفربول في مواصلة انطلاقته بالبطولة، وتستعرض بوابة الوفد مشوار الريدز في دوري الابطال، وتاريخ مواجهاته مع فريق بورتو البرتغالي بالبطولات الاوروبية.

وكان مشوار ليفربول بدور المجموعات صعب، وشهد العديد من التقلبات، حيث بدأ بقوة بفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ثم تلقى الخسارة أمام نابولي بهدف دون رد، قبل أن يستعيد توازنه بإنتصار برباعية على النجم الاحمر.

ولكن فقد الفريق توازنه وأصبح مهدد بالخروج بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين من النجم الاحمر بهدفين دون رد، ثم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

واصبح ليفربول مهدد بالخروج المبكر من البطولة التي كان وصيفاً لها في الموسم الماضي.

وانقذ المصري محمد صلاح الفريق بعد ان قاده لتحقيق الفوز

بالجولة الاخيرة على فريق نابولي بهدف نظيف، منح ليفربول بطاقة التأهل لدور الـ 16.

ووضعت القرعة فريق ليفربول في مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ، وأصبح موقف الريدز صعبًا خاصة بعد التعادل في آنفيلد سلبياً.

وفي لقاء العودة حقق إنتصار مبهر على الفريق البافاري على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور ربع النهائي ليلاقي بورتو البرتغالي.

تاريخ مواجهات ليفربول وبورتو:

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ينحاز التاريخ لصالح ليفربول خلال مواجهاته أمام بورتو، حيث تقابل الفريقان في المسابقات الاوروبية 6 مرات، حقق الفريق الانجليزي الانتصار 3 مرات وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

كانت أولى المواجهات بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي عام 2001، وانتهى لقاء لذهاب في البرتغال بالتعادل السلبي، بينما حقق الريدز الفوز في العودة بهدفين نظيفين.

وبعد 6 أعوام التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، وتعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما في البرتغال، وعلى الآنفيلد فاز الريدز بنتيجة 4/1.

وغابت مواجهات الفريقين حتى الموسم الماضي، حينما ألتقيا في دور الـ 16 من دوري الابطال، وحقق ليفربول بمشاركة محمد صلاح فوز قاسي على بورتو في البرتغال بخماسية نظيفة، وتعادلا سلبياً في مباراة الإياب على آنفيلد.

ولم يتمكن بورتو من الفوز على ليفربول سوى مرة واحدة فقط، بهدف دون رد، حينما ألتقى الفريقان في بطولة عالم الابطال الودية، بعام 2004

تألق محمد صلاح :

ويعول فريق ليفربول على محمد صلاح في قيادته لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو، خاصة مع عودة النجم المصري للتهديف مرة أخرى بعد هدفه الرائع في مرمى ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق البطولة الاوروبية الغائبة عن خزائنه منذ حققها في موسم 2004/2005، على حساب ميلان الإيطالي في المباراة التاريخية التي انتهت بالتعادل الايجابية بثلاثة أهداف لكل منهما قبل أن يتم حسمها بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان ليفربول اقترب الموسم الماضي من تحقيق بطولة دوري أبطال اوروبا، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام ريال مدريد، وخسارته اللقب بنتيجة 3/1.