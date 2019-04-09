شاهد..تشيلسي يسقط وست هام بثنائية هازارد في الدوري الانجليزي

استطاع تشيلسي التغلب على ضيفه وست هام بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولةالــ33 من الدوري الإنجليزي وسجل إيدين هازارد هدفي تشيلسي في الدقيقتين 24، 90 من أحداث المباراة. شاهد أهداف المباراة :

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