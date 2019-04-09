شاهد.. هازارد يضيف الهدف الثاني لتشيلسي أمام وست هام

تمكن تشيلسي من إضافة الهدف الثاني أمام ضيفه وست هام، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الــ33 التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الــ33من الدوري الإنجليزي وأضاف إيدين هازارد الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة. شاهد الهدف :

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