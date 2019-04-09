علق محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، على الهدف الرائع الذي سجله البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي أمام وست هام الإنجليزي. وقال أبوتريكة خلال استضافته بقناة "بي إن سبورت"، " لو كنت رئيس نادي ريال مدريد، لأعطيت شيكًا مفتوحًا لإيدين هازارد للانضمام للفريق، بعد هدفه الرائع أمام وست هام بالدوري الإنجليزي". لأعطيت شيكًا مفتوحًا لإيدين هازارد للانضمام للفريق، بعد هدفه الرائع أمام وست هام بالدوري الإنجليزي". وتابع " هدف مبهر للغاية ويعتبر أجمل أهداف هذا الموسم". Advertisements واستلم إيدين هازارد الكرة في منتصف الملعب ورواغ خمسة لاعبين قبل أن يسكنها في شباك وست هام ببراعة. وارتبط البلجيكي الدولي بالانتقال إلى ريال مدريد بعد رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وذلك وفقًا لعدة تقارير صحفية. هازارد البالغ من العمر 28 عامًا يرتبط بعقد مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد أبوتريكة: لو كنت رئيس ريال مدريد لأعطيت هازارد شيكًا مفتوحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.