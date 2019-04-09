وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعا لقيادات المديرية استعدادًا للتعديلات الدستورية

عقد اليوم السيد رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهليه مدير المديرية أول اجتماع موسع له بعد استلامه مهام عمله رسميا مع السادة مديري الإدارات الخارجية وكافة القيادات والمسئولين بالمديريه بقاعة الإجتماعات بالديوان العام للمديرية وبرفقته السيد محمد عزت وكيل المديرية للرياضة والاستاذ علاء الشربيني وكيل المديرية للشباب في حضور كل من السيد طارق دهب معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب والسيد أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة والسيده أسماء فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام والسيد حامد العزب مدير عام البرامج بإدارة الشباب والسيدة سلوي حمزة مدير عام التدريب وتنفيذ المشروعات والسيد صبري مدير عام المكتب الفني

والسيد صلاح إمبابي مدير عام مكتب الإتصال السياسي.

وأكد السيد رياض جمال الدين مدير المديريه في حديثه الذي وجهه لجميع الحضور علي العديد من النقاط الهامة وهي كالتالي: أولا ضرورة الحشد علي نطاق واسع من أجل المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ثانيا : التنبيه على مديري الإدارات الخارجية وكافة المسئولين بالإعداد والتجهيز الجيد لاستقبال كافه المواطنين بمراكز الشباب

التي بها لجان انتخابيه للاستفتاء علي الدستور وضرورة التأكيد على تواجد مديري مراكز الشباب وكافة العاملين علي مدار اليوم ولمدة 24 ساعة أثناء عملية الاستفتاء.وحث وكيل الوزارة الجميع علي المشاركة في الاستفتاء من أجل الصالح العام للوطن.وأكد سيادته علي ضروره الاستعانة بالشباب وطاقاتهم الغير محدودة في هذا الصدد.ووجه مدير المديرية خلال الاجتماع بضرورة مراعاة الاهتمام بنظافة المراكز ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بها وتوصيل شبكة النت والخط الأرضي في كل لجنة من لجان مراكز الشباب من أجل تسهيل سبل التواصل والاتصال والظهور بالشكل اللائق.وشكل مدير المديرية فريق عمل من قيادات المديرية لمتابعة لجان الاستفتاء يشمل كلا من السيد علاء الشربينى وكيل المديرية للشباب والسيد محمد رمضان مدير عام الرياضة والسيد طارق دهب معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب والسيد أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة.وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأنه سيتم تقسيم المحافظةإلي أربعة قطاعات ليتولي كل منهم قطاع بمتابعته مع الربط بينهم وبين مديري الإدارات الخارجية لعمل تقارير يومية عن اللجان خلال أيام الإستفتاء بالأعداد الوافدة على كل لجنة في نهاية اليوم وضروره الإهتمام بمشاركة الشباب في كافة المراكز واللجان.أما بالنسبة لمتابعة مراكز الشباب فوجه سيادته بانه علي جميع مديري الإدارات الخارجية عمل متابعة دورية لمراكز الشباب وتكليف السادة رؤساء أقسام المتابعة بالاهتمام بالصيانة ونظافة المركز والالتزام باللوائح والقوانين.اما بالنسبة للملاعب المنجلة فيتم سداد المديونيات بأمر الدفع من خلال البنك في الحساب الخاص بالمركز ويتم تحويله للوحدة الحسابية بالمديرية.وبالنسبة لصندوق الشهيد : كل من يقوم بعمل مناقصة أو تجديد عضوية وأيضا المقايسات والمقاولات لابد من وضع طابع من البريد قيمته 5 جنيهات ويعمم هذا علي الأندية ومراكز شباب المدن.وقال مدير المديريه أنه فيما يخص الملاعب التي تحتاج إلى صيانة وليس لديها رصيد كاف يجب عمل مذكرة عرض علي المديرية لتقوم الإدارة الهندسية بعمل المقايسة وتحديد المبالغ المخصصة للصيانة من خلال الشئون المالية.وتحدث السيد محمد عزت وكيل المديرية للرياضة عن التجهيزات الخاصة بالاستفتاء علي الدستور مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الشباب والرياضة بالدقهلية في تلك المناسبات داعيا الجميع للترابط والتعاون لدفع عجلة الإنتاج واستكمال المسيرة وظهورنا بالشكل اللائق فالعمل رسالة يسأل عنها الجميع متمنيا للجميع دوام النجاح والرقي.