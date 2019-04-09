إسلام عوض: قلة الخبرة سبب سقوط الأهلي أمام صنداونز

أكد إسلام عوض لاعب الزمالك الأسبق، أن خسارة فريق النادي الأهلي بخماسية امام صن دوانز كانت مفاجئة. وقال إسلام عوض في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: أن عامل لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: أن عاملالخبرة كان السبب في هزيمة النادي الأهلي، الوقت الحالي داخل فريق الأهلي لايوجد لاعبون أصحاب خبرات كبيرة في أفريقيا. وأضاف: فرصة الأهلي في مباراة العودة يوم السبت القادم صعبة للغاية.

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