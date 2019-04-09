إسلام عوض: جروس بيخاف.. وتغييراته متأخرة

أكد اسلام عوض لاعب الزمالك الأسبق، أن المدير الفني لنادي الزمالك جروس مدرب جيد، ولكن لي بعض التحفظ على أدائه مع الفريق.
وقال إسلام عوض في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: جروس أشعر
وأضاف يوجد لاعبون كثيرون داخل الفريق لا يشاركون في المباريات دون أي أسباب تذكر.
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